Ministro Orlando, mettere un tetto massimo al prezzo del gas

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Un punto fondamentale nel sostegno alle imprese sarà mettere un prezzo massimo al gas, altrimenti pagheremo un costo del gas più alto a Putin. Può sembrare un paradosso, ma sarà così": a dirlo è stato il ministro del lavoro, Andrea Orlando, stamani in visita allo stabilimento di Narni della Tarkett Italia, parlando delle difficoltà generate dalla guerra in Ucraina alle aziende.

"Il governo è già intervenuto nelle disponibilità possibili, senza dimenticare che le risorse di cui disponevamo erano state utilizzate per abbassare i costi dell'energia per le imprese e per le famiglie più povere", ha sottolineato Orlando, rimarcando la necessità di "spostare la questione a livello europeo, intervenendo sul tetto massimo del prezzo del gas". (ANSA).