Ministro Orlando incontra i dipendenti Treofan a Narni

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Il ministro del lavoro, Andrea Orlando, ha incontrato a Narni, fuori dai cancelli della Tarkett Italia, una delegazione di dipendenti della Treofan, azienda ternana del comparto chimico ora in liquidazione.

Nell'assicurare i lavoratori del continuo interessamento da parte del governo alla loro vicenda e a quella di altre imprese del comparto in difficoltà, il ministro ha ribadito che "l'Italia ha ancora bisogno di una chimica orientata al verde e occorre fare ogni sforzo per superare queste difficoltà e mantenere la capacità produttiva". (ANSA).