Ministro Orlando in visita agli stabilimenti Tarkett Italia a Narni

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Per aumentare i salari occorre usare più leve, a cominciare dalla definizione di un salario minimo che sia agganciato ai parametri dei contratti maggiormente rappresentativi": è quanto ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, parlando con i giornalisti a margine della visita agli stabilimenti narnesi della Tarkett Italia, assieme al candidato sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli.

"Bisogna anche lavorare sul rinnovo dei contratti anche con meccanismi che in qualche modo tengano conto dell'inflazione senza moltiplicarla", ha aggiunto il ministro.

"E poi - ha detto Orlando - l'aumento dei salari passa anche dalla riduzione della pressione fiscale sul lavoro". "Queste tre cose - ha sottolineato - vanno fatte contemporaneamente, anche se c'è chi prova a contrapporle, ma i dati fattuali - ha detto ancora Orlando - ci dicono invece che solo una di queste tre cose non basta".

Il ministro ha anche aggiunto che "occorre alzare i salari più bassi per evitare forme di lavoro povero". (ANSA).