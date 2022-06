Umbria Jazz, weekend a Terni dal 15 al 18 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - Torna il weekend lungo targato UJ a Terni, in programma dal 15 al 18 settembre: un evento che ormai fa parte stabilmente del "sistema" Umbria Jazz che ha trovato una consolidata articolazione territoriale nell'itinerario Terni-Perugia-Orvieto.

Saranno quattro giorni pieni di musica, con il clou del festival ambientato nell'Anfiteatro Romano, dove si svolgeranno tre spettacoli serali. Il 16 settembre sarà in programma Mario Biondi, con i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel recente lavoro "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo.

Il 17 "Una serata tra amici": è questo il titolo dello spettacolo che Christian De Sica porterà in scena sulla scia dei ricordi, del cinema e della musica, che riprende il titolo dello speciale televisivo andato in onda in televisione lo scorso anno. Fabrizio Bosso il 18, in quartetto con ospite Nico Gori, presenterà per la prima volta "We Wonder", un omaggio al genio musicale di Stevie Wonder, suo idolo sin da quando ha iniziato a suonare le prime note alla tromba; proprio il mese scorso è uscito il singolo "Overjoyed", anteprima del nuovo lavoro previsto per settembre dedicato a Wonder che Fabrizio presenterà proprio a Terni.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 15 giugno, abbonamento alle tre serate, e da giovedì 16 giugno con i biglietti per le singole serate. (ANSA).