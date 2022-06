Tina Montinaro incontra gli allievi della scuola di polizia

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 07 GIU - Si è tenuto nell'Istituto per sovrintendenti "Rolando Lanari" di Spoleto un incontro tra la signora Tina Montinaro e gli allievi agenti del 216/o Corso di formazione della Polizia di Stato.

Ad accogliere la moglie della medaglia d'oro al valor civile, Antonio Montinaro - assistente capo della Polizia di Stato e capo scorta del giudice Falcone - è stato il primo dirigente, Maria Teresa Panone. Presente anche il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai.

Prima dell'incontro, si è svolta la cerimonia solenne dell'alzabandiera alla presenza del personale del quadro permanente e degli allievi agenti del corso di formazione.

Il questore Bellassai, rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato che "la strage di Capaci, che per la mafia rappresentava un trionfo sullo Stato, ha invece segnato l'avvio di un nuovo corso per il popolo siciliano che ha deciso di ribellarsi al potere mafioso e di un impegno più forte in nome della legalità e della giustizia". Ha inoltre esortato gli allievi agenti "a essere sempre orgogliosi della divisa che indossiamo, per i valori che sottende e l'impegno che richiama".

L'incontro si è concluso con l'intervento della signora Tina Montinaro che, con la sua missione, valorizza e mantiene viva la memoria dei Caduti della Polizia di Stato per mano mafiosa.

Una toccante testimonianza dal forte impatto emotivo", riferisce la questura. (ANSA).