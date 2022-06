"La lunga notte delle chiese" il 10 giugno a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - La cattedrale di San Lorenzo, le chiese di San Fortunato, vicino all'Arco Etrusco, di Sant'Agostino con adiacente l'Oratorio, in corso Garibaldi, e il tempietto di San Michele Arcangelo, nelle vicinanze dell'omonima porta medioevale: sono i luoghi di culto, insieme anche alle persone che li vivono e li custodiscono quotidianamente, che saranno protagonisti a Perugia dell'iniziativa "La lunga notte delle chiese", in programma venerdì 10 giugno.

All'evento culturale di carattere nazionale, giunto alla settima edizione, e promosso con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha come tema la parola chiave "in-contro", ha aderito per la prima volta l'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve insieme a realtà perugine impegnate in ambito culturale come l'"Associazione Frammenti" e il "Sodalizio Braccio Fortebracci" (che in particolare ha reso fruibile lo splendido Oratorio di Sant'Agostino).

È una "notte bianca" delle chiese che in contemporanea in tante diocesi d'Italia si svolgerà venerdì sera dalle ore 21 alle 23.45. A Perugia è anche un'occasione per "scoprire" di notte il Borgo d'Oro, un quartiere della città - è stato ricordato nel corso della presentazione - connotato sin dall'antichità dalla presenza di numerose chiese ed ordini religiosi.

Due sono gli obiettivi principali dell'iniziativa che sono stati evidenziati: da un lato quello di accrescere la conoscenza del patrimonio storico-artistico che questi luoghi conservano e dall'altro quello di creare un'occasione di "in-contro" con chi, a distanza di secoli, mantiene ancora vivi - anche dal punto di vista spirituale - questi luoghi. Dalla cattedrale di San Lorenzo partiranno due walking tour curati da Genesi srl, alle ore 21.15 e alle 22.15 con guida per tutto il percorso, mentre all'Oratorio di Sant'Agostino sarà possibile effettuare una visita guidata alle ore 21.15, 22 e 22.45. Gli itinerari si concluderanno con due momenti musicali ad ingresso libero di circa 30 minuti presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, rispettivamente alle 22:30 e 23:45, il secondo dei quali terminerà l'evento. Per informazioni e prenotazioni: 075/5724853 info@secretumbria.it. (ANSA).