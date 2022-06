Francesco Bufalo, nuovo capo di Gabinetto Questura Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - E' il primo dirigente della Polizia di Stato, Francesco Bufalo, il nuovo capo di Gabinetto della Questura di Perugia. Ha preso il posto del primo dirigente, Maria Letizia Tomaselli, andata in quiescenza.

A dare il benvenuto al neo capo di Gabinetto è stato il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai che ha sottolineato l'"importante compito di collaborazione che sarà chiamato a svolgere il primo dirigente".

Originario di Milano, Bufalo è entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1994 da vice commissario quando, terminato il corso da funzionario presso l'Istituto superiore di polizia, ha assunto il primo incarico operativo quale dirigente dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Verbania dove ha prestato il proprio servizio anche presso le Divisioni Anticrimine e Pasi. Nel 2006 è passato alla polizia stradale di Genova, per poi acquisire il comando delle Sezioni della specialità di Verbania, Biella e Lucca.

Recentemente ha diretto la Digos di Siena fino ad approdare a Pisa dove ha assunto la dirigenza dello stesso Ufficio.

Il questore ha ricordato le "grandi capacità" e il "grande impegno" della dirigente Tomaselli. "Sono certo - ha detto poi il questore- che Bufalo riuscirà a dare quel valore aggiunto che serve a una provincia, per certi aspetti complessa per le sue dinamiche, come quella di Perugia".

"Sono onorato di poter contribuire e dare il mio apporto a questo ufficio importantissimo" ha concluso il nuovo capo di Gabinetto. (ANSA).