Donazione a Pediatria Città Castello da famiglia bambino

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 07 GIU - Disegni alle pareti ed arredi colorati per il reparto di pediatria dell'ospedale di Città di Castello. E' la donazione fatta da Mariasole Bernicchi e Davide Ciampelli, in ricordo del figlio Gianmaria scomparso all'età di sei anni.

Sono stati regalati agli ambulatori Arcobaleno e Neonatale arredi quali fasciatoi, poltroncine polifunzionali, una scrivania, un lavandino, un armadio ed un mobile; sono stati fatti lavori di tinteggiatura e di sistemazione di tre studi. Il tutto per un valore complessivo di quasi 7 mila euro, spiega l'Usl in una nota. Alla cerimonia di donazione, che si è svolta in forma privata, hanno partecipato anche Silvio Pasqui, direttore del presidio ospedaliero Alto Tevere, Guido Pennoni, direttore della Pediatria area nord dell'Usl Umbria 1, Giuseppe Bernicchi, vice sindaco e nonno di Gianmaria, e Luca Secondi e Benedetta Calagreti, sindaco e assessore alle politiche sociali di Città di Castello.

"Ringraziamo tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contribuito con le loro offerte a questa donazione" hanno sottolineato i familiari del bambino. "Il ringraziamento va anche - hanno aggiunto - alla dirigenza medica di presidio ed agli operatori sanitari del reparto di Pediatria. La realizzazione è il frutto, anche, di una perfetta collaborazione fra gli operatori tecnici dell'Usl, le ditte che hanno operato con puntualità e generosità e tutti i dipendenti che si sono prodigati per raggiungere il risultato. La scelta di fare una donazione in Pediatria, per rendere gli ambulatori più vivaci, colorati e più belli, è sembrata, da subito, la più ovvia e giusta per ricordare Gianmaria in un ambiente dove passano tanti bambini. La presenza di Gianmaria è per sempre nel cuore di quanti lo hanno conosciuto".

"Ringraziamo le famiglie Ciampelli e Bernicchi per la sensibilità dimostrata in questo momento difficile; il fatto di pensare ad una donazione presso la Pediatria di Città di Castello ci ricorderà il piccolo Gianmaria, trasformando il dolore per la perdita del bambino in un'azione concreta di aiuti per tutti i piccoli utenti del reparto", ha affermato Silvio Pasqui. (ANSA).