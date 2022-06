Resta un solo paziente Covid nelle rianimazioni Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Nelle rianimazioni dell'Umbria resta un solo paziente positivo al Covid, uno in meno di domenica, mentre salgono a 103, cinque in più, i ricoverati totali. Emerge dai dati della Regione aggiornati a lunedì 6 giugno.

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus. I nuovi casi sono stati 180 e i guariti 125. In lieve risalita gli attualmente positivi, 6.821, 55 in più.

Sono stati analizzati 846 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 21,2 per cento (era 16,79 per cento lunedì della scorsa settimana). (ANSA).