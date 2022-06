Progetto per sensibilizzare su disturbo alimentare

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Sensibilizzare i ragazzi sul tema dei Disturbi del comportamento alimentare (Dca): su questo si fonda il progetto "Young peer and school" (Yaps) che si basa sulla metodologia della "peer education", o educazione tra pari, definita così perché i protagonisti sono gli studenti stessi che interagiscono tra di loro nominando alcuni compagni "peer educator".

Yaps è coordinato dalla rete di promozione della salute del distretto del perugino della Usl Umbria 1 in collaborazione con il Centro servizi giovani del Comune di Perugia e con l'Ufficio scolastico regionale. Coinvolge otto istituti superiori: Itet Aldo Capitini, Itts Alessandro Volta, licei Assunta Pieralli, Bernardino di Betto, Iis Cavour Marconi Pascal, licei scientifici Galeazzo Alessi e Galileo Galiei, Iis Giordano Bruno.

I 124 peer educator, provenienti dalle otto scuole coinvolte, si sono incontrati online ed in piccoli gruppi in presenza per definire la tematica sulla quale focalizzare gli interventi di promozione della salute nelle rispettive scuole: dal dialogo e dal confronto tra loro, con gli psicologi dell'Usl e gli educatori del Centro servizi giovani, è scaturita la scelta di concentrarsi sul tema dei Dca, percepito come particolarmente significativo tra i loro coetanei. Dopo due incontri di formazione specifica sul tema con esperti dell'Usl Umbria 1 - che riferisce dell'iniziativa in un comunicato -, è stato progettato un intervento da svolgere alla fine dell'anno scolastico, per lanciare un messaggio di riflessione e sensibilizzazione che possa poi essere ripreso e sviluppato in profondità durante il prossimo. L'idea è stata di impattare gli studenti degli otto istituti superiori attraverso l'esposizione, installata all'interno di ogni scuola, di uno striscione che riportava uno slogan sul tema pensato dagli stessi peer: otto diversi pensieri che si intrecciano in un unico messaggio definito forte ed incisivo.

Verrà inoltre realizzato un video dell'iniziativa, che permetterà la diffusione del messaggio, attraverso i social network del progetto Yaps e i siti istituzionali delle scuole, dell'Azienda sanitaria e del Comune di Perugia. (ANSA).