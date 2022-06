Intesa tra Ordine giornalisti e Università Stranieri Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Prende forma una sinergia fra Ordine dei giornalisti e Università per Stranieri di Perugia sul fronte della formazione. È stato firmato infatti un protocollo di intesa per l'organizzazione di corsi di formazione. "Su temi in cui abbiamo una grande esperienza", ha detto il rettore Valerio De Cesaris. In particolare quelli geopolitici e dell'incontro fra culture e popoli diversi.

La firma dell'accordo quadro si è tenuta nell'aula magna di palazzo Gallenga alla presenza, oltre che del rettore, del presidente nazionale dell'Ordine Carlo Bartoli e di quello regionale Cosimo Lorusso.

"Questa è una collaborazione importante, che porterà l'Umbria ad essere un centro di alta formazione", ha detto Lorusso.

Per Bartoli si tratta di "un esempio da seguire per tante realtà italiane, perché il futuro della professione si preserva a cominciare dal miglioramento, dall'incremento, dallo sviluppo della professionalità dei colleghi, dalla loro capacità di aggiornamento e di formazione". "Il rapporto con questa istituzione prestigiosa - ha aggiunto - è l'apertura di una finestra sul mondo".

Per il rettore De Cesaris ha spiegato che "siamo solo all'inizio di un percorso di collaborazione, che siamo convinti sarà fruttuosa".

L'accordo quadro firmato a palazzo Gallenga è il primo passo di un percorso che sarà sviluppato nel tempo con accordi specifici. (ANSA).