Il cardinale Bassetti è cittadino onorario di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - Il cardinale Gualtiero Bassetti è cittadino onorario di Perugia. La cerimonia di conferimento si è tenuta a palazzo dei Priori, in una affollatissima sala dei Notari. "Assicurerò sempre alla mia amata Perugia la vicinanza spirituale, il sostegno morale e la mia preghiera". Così l'arcivescovo emerito di Perugia-Città della Pieve, ex presidente della Cei, dopo aver ricevuto la pergamena dal sindaco Andrea Romizi che l'ha ringraziato "per averci indicato una via in questi anni".

La cerimonia, aperta dal presidente del consiglio comunale Nilo Arcudi, si è svolta alla presenza di tutte le massime autorità e di tanti cittadini. "Già 13 anni fa mi sono sempre sentito uno di voi", ha aggiunto Bassetti, ricordando il suo primo ingresso in diocesi il 4 ottobre 2009 . "Non so, forse il papa lo sa, chi sarà il mio successore, ma a Perugia non si può non continuare su questa strada intrapresa fatta di valori, solidarietà e collaborazione", ha quindi osservato. (ANSA).