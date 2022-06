Coletto, in Umbria buoni risultati con le vaccinazioni

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - "Come Regione Umbria siamo riusciti a portare a casa buoni risultati sia per la vaccinazione Covid sia per le altre obbligatorie e stiamo riorganizzando le agende vaccinali combinate, antinfluenzale e Covid, con l'obiettivo di arrivare alla massima diffusione per migliorare la qualità della vita di pazienti fragili, degli anziani e delle persone disabili": così l'assessore alla Salute e politiche sociali della regione Umbria, Luca Coletto, intervenuto a un convegno a Roma in occasione della terza tappa della campagna di prevenzione "Vaccinare è proteggere", che ha coinvolto anche le Regioni Marche e Abruzzo. Organizzato da Sanofi, ha avuto come obiettivo quello di confrontarsi per migliorare l'attuale piano di vaccinazione antinfluenzale, garantendo una diffusione capillare e in piena sicurezza.

"L'aspettativa di vita - ha spiegato Coletto - sta aumentando e la vaccinazione antinfluenzale ha come obiettivo proprio quello di migliorare la qualità della vita degli anziani attraverso l'azione preventiva. In Umbria faremo tutto il possibile, inizieremo la campagna vaccinale a breve e abbiamo già assegnato il bando per il quantitativo che arriva a coprire il 75% indicato dall'Oms. Come amministrazione ci stiamo muovendo sulla scia della strada indicata dalla scienza, ovvero utilizzare i vaccini ad alto dosaggio. Riteniamo prioritaria la tutela della vita dei nostri anziani e siamo convinti che attraverso la prevenzione si possano generare risparmi ed efficientamento per l'intero sistema sanitario, evitando ospedalizzazioni inutili che andrebbero a congestionare la sanità sulla quale pesano questi anni di pandemia. Vaccinare gli anziani nelle Rsa significa evitare infezione e poter usare i risparmi ottenuti per migliorare la qualità delle altre prestazioni sanitarie. Questo è un modello che ha funzionato in Veneto, funziona in Umbria - ha concluso Coletto - e può funzionare anche a livello nazionale". (ANSA).