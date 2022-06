Tornano sotto quota cento i ricoverati Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 05 GIU - Tornano a essere meno di 100 i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 98 a domenica 5 giugno, contro i cento di sabato, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle terapie intensive e non vengono segnalati morti legati al virus. E' quanto si evince dai dati sul sito della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi 335 nuovi positivi e 403 guariti. Gli attualmente positivi scendono quindi a 6.766, 68 in meno.

Sono stati analizzati 2.119 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 15,8 per cento (era 19,77 domenica della scorsa settimana). (ANSA).