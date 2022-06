Due morti in incidente tra moto nell'orvietano

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 05 GIU - Due motociclisti sono morti in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 205 "Amerina", nei pressi di Orvieto, inizialmente chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta al traffico. Lo si apprende da un comunicato dell'Anas.

Le cause dell'incidente sono in corso accertamento. Secondo una prima ricostruzione che emerge da una nota dell'Anas si è trattato di uno scontro tra due moto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità. (ANSA).