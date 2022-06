Domenica a Perugia bollino rosso per il caldo

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - Domenica da bollino rosso per il caldo a Perugia. In un giorno aumentano infatti da due a cinque le città per il quale è previsto secondo la rilevazione del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Se sabato il rosso, che corrisponde al livello più alto (3) dell'allerta caldo riguarda soltanto Roma e Campobasso, domenica si prevede una situazione analoga anche per Frosinone, Perugia e Rieti.

Nei giorni del ponte il caldo si fa sentire visibilmente in tutta Italia, con una riduzione progressiva delle città in verde, che dalle 15 segnalate il 3 giugno già domani, 5 giugno, si ridurranno ad appena tre: Venezia, Torino e Genova. Tre sono anche i bollini arancio (livello 2 di allerta) previsti, a Catania, Latina e Palermo. Per le restanti 19 città, il bollino è giallo, relativo al livello di allerta 1. (ANSA).