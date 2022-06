Sen. Modena (Fi), opportunità da Centro Amazon in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - "La scelta da parte di Amazon Italia di far nascere un Centro di smistamento logistico a Magione, in provincia di Perugia, conferisce un riconoscimento importante al territorio nel settore della logistica. E' inoltre un concreto investimento in termini di occupazione. Un nuovo deposito, in attività da qualche mese, che permette un servizio di consegna più efficiente e stimola la nostra economia. Lo spazio è pensato in termini di funzionalità, aree per l'accoglienza e pausa lavoro e di elevata attenzione alla sicurezza . La costruzione dell'hub non ha occupato ulteriore suolo, ma ha recuperato un'area costituita da capannoni dismessi da tempo. L'augurio è che si rafforzi sempre di più il rapporto tra la nostra Regione e i servizi che Amazon può offrire alle nostre piccole e medie imprese e alla promozione dei prodotti tipici e unici dell'Umbria, aprendo una finestra sul mondo intero". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, nel corso della sua visita al Centro di smistamento logistico Amazon a Magione. (ANSA).