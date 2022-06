Incendio in una ditta di prefabbricati a Bastia Umbra

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Due squadre dei vigili del fuoco provenienti da Assisi e dalla centrale Perugia sono intervenute a Bastia umbra presso una ditta di prefabbricati per un incendio divampato nel pomeriggio di venerdì 3 giugno, che interessa alcuni materiali plastici di risulta stoccati all'esterno della struttura. Al momento non si conoscono le cause e non sembra ci siano persone coinvolte. (ANSA).