Nasce la pagina social Castelluccio informa

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 GIU - Nasce "Castelluccio informa", una pagina Facebook e un account Instagram, in cui gli operatori turistici e commerciali in generale di Castelluccio di Norcia hanno avviato una serie di pubblicazioni con notizie di servizio e relative all'ormai prossima fioritura.

"E' un'iniziativa che nasce da tutti gli operatori di Castelluccio che hanno deciso di fare squadra per accogliere ancora meglio i tanti turisti che ogni anno scelgono il Pian Grande e il borgo, seppur ancora terremotato", spiega all'ANSA Giuseppe Caponecchi, ristoratore e animatore dell'iniziativa.

"Ogni giorno - prosegue - riceviamo decine e decine di telefonate di persone che ci chiedono notizie e spiegazioni su Castelluccio. Quindi abbiamo pensato di affidarci ai social per fornire quotidianamente o comunque più volte a settimana, tutte le informazioni necessarie a chi intende salire in questo che resta il posto più bello del mondo".

Caponecchi si dice convinto che Castelluccio tornerà ad essere, "magari ancora più di prima, una autentica perla del turismo non solo umbro, ma italiano". "Le potenzialità che ha questo luogo sono infinite - sottolinea -, qui ci ho messo tutta la mia vita e intendo ancora lavorare per migliorarlo e farlo conoscere sempre più. L'iniziativa social partita da noi operatori va proprio in questa direzione, far conoscere Castelluccio ovunque e al tempo stesso fornire tutte le notizie utili per agevolare i visitatori". (ANSA).