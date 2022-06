Landini, manca completamente politica industriale Governo

(ANSA) - TERNI, 01 GIU - "Ad oggi è mancata completamente una politica industriale del Governo. Il 18 giugno saremo in piazza per parlare al Paese e ai lavoratori, per offrirgli una proposta": è quanto ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Terni, a margine dell'assemblea del sindacato che si è riunita per parlare di sviluppo del territorio.

"Sono cinque le questioni fondamentali - ha sostenuto Landini - sulle quali chiediamo di intervenire. La prima è la questione salariale, con salari troppo bassi; la seconda è fiscale e chiediamo una riforma; la terza riguarda la precarietà del lavoro a cui diciamo basta; la quarta questione è sugli orari di lavoro e infine c'è una questione di legalità e sicurezza.

Dobbiamo impedire alla malavita di mettere le mani sui fondi stanziati - ha concluso Landini - e non si può continuare a morire di lavoro". (ANSA).