Landini, effetti guerra li pagano lavoratori e pensionati

(ANSA) - TERNI, 01 GIU - "Gli effetti di questa guerra sono sotto gli occhi di tutti e li paga soprattutto chi sta peggio, come i lavoratori e i pensionati. Questo conflitto va fermato": a dirlo è stato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, stamani a Terni, a margine dell'attivo sindacale locale. "Deve partire un negoziato per fermare la guerra e non solo perché muoiono persone che non c'entrano niente, ma anche per gli effetti di quella scelta sciagurata", ha aggiunto.

"Gli effetti - ha sottolineato ancora Landini - li stiamo pagando noi e l'Europa in particolare, ed per questa ragione che c'è bisogno di fare delle scelte di politica economica diverse da quelle fatte in questi anni". (ANSA).