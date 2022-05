Arriva il Tic festival, dedicato a influencer e creator

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Sarà la città di Terni ad ospitare il Terni Influencer & Creator Festival (Tic Festival), il primo evento italiano interamente dedicato agli influencer e ai creator nazionali ed internazionali, in programma dal 23 al 25 settembre. L'iniziativa è ideata e organizzata dall'associazione Umbria for the Future in collaborazione con MNcomm.

Il Tic Festival - spiegano i promotori - "vuole scrivere un pezzo di storia per gli abitanti delle piattaforme social, a volte bistrattati, spesso sottovalutati, ma che oggi sono figure centrali della comunicazione contemporanea". Sarà una tre giorni scandita da panel, workshop, masterclass, anche con un mercato dedicato ai creator per vedere da vicino le opportunità di business che possono nascere. L'iniziativa vuole essere il punto di contatto tra generazioni ed il Trio Medusa, il "Trio Creativo del Festival" - composto da Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi - spiega: "Noi tre rappresentiamo i genitori di tutta Italia e facciamo questo per i nostri figli, infatti è grazie a loro che siamo entrati in contatto con questo fantastico mondo e sperando di 'parlare la loro stessa lingua' proveremo a raccontare - a modo nostro - questo grande cambio di prospettiva".

La direzione artistica, affidata a Marco Villa, giornalista, autore tv e creatore dei contenuti, con il contributo creativo di Francesco Lancia, autore e conduttore radiofonico nato a Terni, proporrà tanti appuntamenti divisi per categorie che vanno dal gaming, al beauty passando per sport e viaggi. I primi a raccontare le anime di Terni sono proprio alcuni influencer originari della città umbra: l'icona del sustainable fashion Lucia Alessandrini, il gamer R4sco e i travel blogger Yuri & Ale sono i protagonisti del video di lancio del Terni Influencer & Creator Festival, rilasciato con il claim "Cambia prospettiva", un girato emozionale che invita tutti a scoprire i luoghi dove si terrà in festival e creare curiosità sui temi digitali che saranno discussi e trattati nella tre giorni settembrina.

