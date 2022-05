Incontri Hospice Perugia per la 21/a Giornata del sollievo

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - "La cura di chi cura" è il titolo del ciclo di incontri rivolti al personale sanitario dedicato alle cure palliative, che l'Hospice di Perugia, in collaborazione con l'associazione "Gli amici di Simone", ha promosso in occasione della 21/a Giornata del sollievo, che si celebra ogni anno l'ultima domenica di maggio.

"La nostra è sempre stata una struttura aperta" ha affermato Susanna Perazzini, responsabile dell'Hospice 'La Casa nel parco', il centro residenziale di cure palliative di Perugia.

"Per due anni abbiamo però dovuto limitare gli accessi a causa del Covid - ha aggiunto - ed è proprio per questo che abbiamo pensato che quest'anno avremmo dovuto dedicare un po' di sollievo anche a chi cura. Si tratta di una full immersion emotiva suddivisa in quattro incontri, che coinvolgono una psichiatra, Simonetta Regni, ed una psicologa, Benedetta Lolli".

Negli ultimi due anni - è detto in una nota dell'Usl Umbria 1 - l'attività degli operatori si è modificata a causa della pandemia. "Normalmente registravamo più di 200 ricoveri l'anno ma con l'arrivo del Covid i numeri sono diminuiti mentre sono aumentati quelli dell'assistenza domiciliare sul territorio", ha concluso Perazzini.

I servizi di Cure palliative aziendali, coordinati dal dottor Riccardo Rossetti, vengono infatti garantiti a livello sia residenziale sia territoriale.

Nel 2021 i pazienti curati all'Hospice di Perugia sono stati 144 per un totale di 2.096 giornate di degenza. (ANSA).