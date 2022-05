Vescovi umbri, generosa dedizione Bassetti è esempio alto

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - "La sua generosa dedizione rimane per noi esempio alto di arte pastorale e preziosa eredità da raccogliere e custodire": a sottolinearlo sono i vescovi umbri dopo che il Papa ha accolto la rinuncia al governo pastorale dell'Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve del cardinale Gualtiero Bassetti.

I vescovi - si legge in una nota della Ceu - "si stringono con ammirazione e riconoscenza attorno al cardinale Bassetti nel giorno in cui lascia il servizio episcopale nella Chiesa di Perugia-Città della Pieve". Ricordano "con gratitudine la ricca umanità e la sapienza ecclesiale con cui ha accompagnato in questi anni la Conferenza Episcopale umbra e il suo cammino, anche mentre ricopriva l'incarico prestigioso e particolarmente impegnativo di presidente della Cei". "La sua generosa dedizione - affermano i vescovi - capace di tessere relazioni per favorire e rafforzare la comunione rimane per noi esempio 'alto' di arte pastorale e preziosa eredità da raccogliere e custodire. Siamo certi di poter contare ancora sulla sua compagnia e sul suo consiglio, e gli auguriamo un tempo sereno e fecondo di frutti".

