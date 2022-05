Umbra Acque, 5,5 mln di metri cubi di acqua recuperati in 5 anni

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Un patrimonio netto che supera i 50 milioni di euro e un valore residuo della società di quasi 150 milioni. E ancora: riduzione delle perdite degli acquedotti al 44,9% rispetto al 52% del 2018, con un risparmio che vale 5,5 milioni di metri cubi di acqua recuperati negli ultimi 5 anni.

Sono questi alcuni degli elementi che caratterizzano il bilancio di esercizio 2021 di Umbra Acque, atto approvato all'unanimità per il quinto anno consecutivo dall'assemblea dei soci (30 presenti in rappresentanza del 99,53 % del capitale sociale).

Nel 2021 Umbra Acque ha mantenuto buone performance economiche e realizzato oltre 30 milioni di euro di investimenti nel territorio di competenza (38 comuni e circa 500mila utenti), in linea con la programmazione d'Ambito, malgrado il rallentamento dei cantieri a causa dell'emergenza sanitaria.

"La nostra sfida ora è quella di rendere Umbra Acque un'impresa di tipo 'benefit' - ha detto il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese -Calabrese -, società che persegue lo scopo proprio delle società di capitali ma cercando di creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti, quali dipendenti, utenti (quindi cittadini), ambiente, società, garantendo allo stesso tempo all'impresa una maggiore redditività. Con una finalità precisa quindi - ha concluso il presidente - quella di restituire benefici alla comunità e alla biosfera, eticamente dovuta da concessionari in regime di monopolio naturale".

"La nostra società attraverso un percorso di miglioramento continuo - ha spiegato l'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio -ha proseguito l'Ad - ha raggiunto una struttura patrimoniale molto solida".