Epidemiologi, continua a migliorare situazione Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Continuano a migliorare in Umbria i principali indicatori dell'andamento della diffusione del Covid, con la curva che prosegue nella sua discesa. Secondo il report elaborato settimanalmente dal Nucleo epidemiologico regionale l'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 24 maggio è pari a 386 casi, 134 in meno di sette giorni fa. In calo che l'RDt, l'indice di contagio basato sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni scende a 0.74 da 0,85.

Secondo i dati - resi noti dall'assessore regionale alla Salute Luca Coletto - c'è una diminuzione dell'incidenza settimanale in tutte le classi di età.

Tutti i Distretti sanitari, eccetto Narni Amelia, hanno un'incidenza inferiore a 500 casi per 100.000 abitanti.

Il report evidenzia come, anche questa settimana, sia in diminuzione l'impegno ospedaliero regionale. Rispetto alla settimana precedente infatti, si osserva una diminuzione dei posti letto occupati.

La Regione sottolinea che i dati permettono di continuare l'attività di riconversione dei posti letto Covid in "bianchi".

Il commissario della Regione Umbria per l'emergenza, Massimo D'Angelo, l'ha quindi disposta per quattro posti letto di terapia semi intensiva, 10 di area medica e quattro di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera di Perugia. (ANSA).