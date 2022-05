Denunciata per aggressione convivente con coltello da cucina

(ANSA) - TERNI, 27 MAG - In seguito ad un litigio per motivi di gelosia ha aggredito il convivente con coltello da cucina: per questo una donna di 51 anni è stata denunciata dai carabinieri, a Terni, con l'accusa di lesioni aggravate.

L'uomo, di due anni più giovane, ha riportato solo alcune escoriazioni al braccio e per lui non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

Il fatto è avvenuto nell'abitazione della coppia.

A presentare denuncia ai militari - viene riferito in una nota dell'Arma - è stato il quarantanovenne. Secondo quanto raccontato agli investigatori, nonostante fosse riuscito a trovare riparo dietro la porta della camera da letto, la cinquantunenne è riuscita comunque a raggiungerlo con dei fendenti tramite uno spiraglio della porta, causandogli le ferite. (ANSA).