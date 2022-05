Tre startup umbre digitali selezionate da Intesa Sanpaolo

(ANSA) - TERNI, 26 MAG - Ci sono anche tre startup digitali umbre tra le 10 selezionate a livello nazionale alla prima fase di "Up2Stars", il progetto di accelerazione di Intesa Sanpaolo dedicato alle realtà imprenditoriali emergenti. L'orvietana Autognity, la perugina Gemateg Italia e la ternana Robosurf Italia hanno partecipato ad una giornata di presentazione ad un network di imprese clienti dell'istituto di credito potenzialmente interessate alla loro progettualità e alla loro innovazione.

Le startup - selezionate tra le oltre 230 candidate alla prima call di Up2Stars - operano in settori innovativi e strategici come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la manifattura digitale, la cybersecurity e sono state accompagnate e preparate all'incontro con i potenziali investitori attraverso un percorso di crescita manageriale con partner di progetto di alto livello.

Dopo la fase di autocandidatura e di selezione, "Up2Stars" - spiega Intesa Sanpaolo - prevede infatti un programma di accelerazione personalizzato e gratuito, erogato dall'acceleratore Gellify con la supervisione di Intesa Sanpaolo Innovation Center e il supporto tecnologico di partner come Microsoft Italia, Cisco e Opening Future. A questi si aggiunge Elite-Gruppo Euronext, che offre l'opportunità di partecipare ad un'esperienza presso la sede di Borsa Italiana, in partnership con Intesa Sanpaolo, per accompagnare le startup in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali.

Autognity fornisce servizi di ingegneria per Oem (Original equipment manufacturer - produttore di apparecchiature originali) di piattaforme industriali mobili, Gemateg Italia propone soluzioni integrate per recuperare energia dal calore, mentre Robosurf Italia produce e commercializza piattaforme robotizzate autonome per il trattamento e la finitura delle superfici sia nel settore navale che nel settore edile. (ANSA).