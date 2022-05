Torna a Spoleto "Bikers for oncology"

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 26 MAG - Dopo la lunga fase di emergenza pandemica torna a Spoleto, in piazza Garibaldi, l'evento "Bikers for oncology". L'iniziativa, nell'ambito dei progetti relativi alla umanizzazione delle cure nel paziente oncoematologico, ha visto il suo esordio il 26 maggio 2019 e ha riscosso un ampio gradimento.

Domenica prossima, 29 maggio, alle 10, una cinquantina di motociclisti sarà in piazza Garibaldi per trascorrere con i pazienti oncoematologici e con i loro cari una giornata un pò fuori dagli schemi. L'obiettivo è di regalare loro un momento di "giocosa condivisione di ideali di libertà e voglia di vivere, di stimolare emozioni e motivazioni per affrontare e superare gli ostacoli della malattia".

L'iniziativa, promossa con il patrocinio dell'Usl Umbria 2 e del Comune di Spoleto, è organizzato in collaborazione con numerose associazioni di volontariato: Aucc, Gillo, Spoleto nel cuore, Aglaia, Gruppo di Volontariato Vincenziano, Stella d'Italia e prevede una raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto per il potenziamento del servizio di psiconcologia del day hospital di Oncoematologia dell'ospedale "San Matteo degli Infermi".

Alle ore 10 circa è previsto l'arrivo, in Piazza Garibaldi, dei bikers in sella alle loro Harley-Davidson che saranno esposte in piazza per tutta la durata dell'evento.

Chi lo desidera potrà prenotare un piccolo giro in moto per le strade del comune e pranzare con i bikers.

"La mototerapia - spiega la dottoressa Maura Betti, medico oncologo dell'ospedale di Spoleto - è una modalità di intervento relativamente recente e per lo più rivolta a bambini o giovani affetti da disabilità o gravi patologie, spesso anche ospedalizzati. Abbiamo deciso di estendere questa esperienza a tutte le persone, pazienti e non, affinché possano godere dei benefici di questa attività". (ANSA).