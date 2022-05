Nuova spazzatrice elettrica per igiene urbana a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - C'è ora anche una nuova spazzatrice elettrica tra i mezzi impiegati per l'igiene urbana a Perugia. Succede grazie alla collaborazione tra Gesenu e Gesenu Energia.

La nuova spazzatrice elettrica in virtù delle dimensioni contenute - è stato spiegato in una conferenza stampa a Palazzo dei Priori - consentirà di fatto il miglioramento del servizio di spazzamento nelle strade strette del centro storico. Grazie alle quattro ruote sterzanti e al ridotto impatto acustico, sarà possibile sanificare e spazzare meccanicamente tutta l'area del centro, migliorando sensibilmente - è stato sottolineato il decoro urbano cittadino ad emissioni zero azzerando in pratica le emissioni sonore.

L'attuale servizio di spazzamento meccanico e manuale espletato da Gesenu copre una superficie di 140 chilometri quadrati di strade al giorno per un totale di circa 600.000 metri.

Grazie alla collaborazione con Gesenu Energia, per ottimizzare la fase di ricarica è stata installata una colonnina dedicata presso la sede di Gesenu di via della Pallotta.

Gesenu Energia nasce dal Gruppo che vanta oltre 30 anni di storia nel settore della green economy e una forte sensibilità sociale grazie anche alla sua governance mista tra proprietà pubblica e privata. (ANSA).