Fim-Cisl si conferma primo sindacato in elezioni rsu

(ANSA) - TERNI, 26 MAG - La Fim Cisl si conferma la prima organizzazione sindacale all'Ast di Terni: alle elezioni per il rinnovo delle rsu di stabilimento, che si sono svolte in fabbrica da lunedì a mercoledì, ha infatti ottenuto in totale 743 voti, conquistando nove delegati sui 27 da eleggere.

Sette seggi ciascuna vanno invece alla Uilm e alla Fiom Cgil, con la prima che per un solo voto di scarto sull'altra (527 contro 526) diventa il secondo sindacato più rappresentantivo del sito.

Tra le rsu di stabilimento saranno rappresentate anche Fismic e Ugl metalmeccanici, con tre e un delegato rispettivamente.

"Si tratta di un importante risultato ottenuto dalla nostra categoria dei metalmeccanici, la Fim Cisl Umbria, in un momento difficile che ha visto delle grandi novità, prima tra tutti l'acquisizione del sito da parte del cavaliere Arvedi" commentano in una nota il segretario generale Cisl Umbria, Angelo Manzotti, e quello regionale Riccardo Marcelli (coordinatore per la Cisl del territorio Terni-Orvieto). I quali sottolineano come la categoria, guidata dal segretario Simone Liti, "è sempre stata attenta ai bisogni dei lavoratori" e "ha basato il proprio lavoro sulla contrattazione e sul dialogo per tutelare gli operai e gli impiegati di questa realtà produttiva che incide notevolmente sull'economia non solo della città di Terni, ma dell'interno territorio regionale. Con questo risultato - concludono i segretari - si conferma la validità del gioco di squadra". (ANSA).