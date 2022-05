A Calvi dell'Umbria un omaggio a Mia Martini

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 25 MAG - Calvi dell'Umbria rende omaggio a Mia Martini con un evento a 31 anni dal concerto che l'artista tenne nella piazza del borgo umbro, dove scelse di vivere per otto anni, dal 1986 al 1994. Si intitola "Semplicemente amore" il progetto in programma per il 9 luglio prossimo, nato dalla volontà di Marcello Spiridioni (professionista noto nell'ambiente musicale italiano, amico e collaboratore della Martini) e di Sandrino Aquilani (attuale sindaco di Vetralla), con la collaborazione del Comune di Calvi dell'Umbria, in particolare del maestro Francesco Verdinelli.

L'intera macchina organizzativa si è messa in moto per programmare tutti i dettagli di una giornata intera dedicata a Mia Martini. L'evento inizierà fin dalla mattina e prevede l'intitolazione del Parco dei Mulini a vento alla cantante, una mostra fotografica, la presentazione di un libro e la serata/concerto nel suggestivo giardino del Monastero. Sono attesi numerosi personaggi, collaboratori, amici, persone vicine alla cantante per raccontare aneddoti ed inediti.

"Invitiamo a trascorrere una giornata nel nostro paese dove per alcuni anni Mimì ha abitato felicemente", commenta il maestro Verdinelli. "Lei - prosegue - volle offrire alla cittadinanza un memorabile concerto il 12 maggio 1991. Sono trascorsi 31 anni da quella sera, da questo privilegio che riservò ai cittadini calvesi e, siamo noi che, oggi, vogliamo omaggiarla per quel legame e per quell'affetto che lei aveva per Calvi".

Il progetto "Semplicemente Amore" prende il titolo dall'album di Mia Martini. "Intendiamo - spiega Spiridioni - dare un messaggio preciso: l'amore per questa grande artista rimarrà per sempre e non finirà mai". (ANSA).