Immigrazione e difesa Ue, Forum ANSA-Università di Perugia

Rafforzare i canali per l'immigrazione legale, rivedere le regole sull'asilo, costruire un sistema di difesa europea complementare a quello della Nato: sono alcune delle proposte avanzate dalla Conferenza sul futuro dell'Europa che saranno al centro del Forum ANSA-Università di Perugia che si svolgerà domani a partire dalle 11. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook dell'ANSA e di ANSA Europa. Ad animare l'incontro virtuale saranno, tra gli altri, l'europarlamentare del M5s Fabio Massimo Castaldo, il rettore dell'Università degli studi di Perugia Maurizio Oliviero, Raffaella De Marte della direzione comunicazione del Pe e il professor Simone Vezzani del dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo umbro. Il tema della difesa comune europea è balzato alla ribalta delle cronache dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed è attualmente al centro del confronto nell'Unione per dare concretezza al progetto partendo dalla cooperazione industriale e dall'idea di acquisti congiunti di materiale militare. Il tutto mentre è rimasto irrisolto il problema di una gestione dei flussi migratori provenienti dalla sponda Sud del Mediterraneo all'insegna della solidarietà e della condivisione. Flussi che rischiano di diventare ancora più consistenti se non si troverà rimedio all'emergenza alimentare innescata dal blocco delle esportazioni di cereali dall'Ucraina.