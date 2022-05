Ricoveri Covid ancora in calo in Umbria, sono 135

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Dopo i 12 in meno tra sabato e domenica, si registra ancora un calo di ricoveri Covid in Umbria, oggi 135 (due in meno), uno dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati a lunedì 23 maggio, non ci sono morti, i nuovi contagi accertati sono 212, i guariti 223 e gli attualmente positivi sono 8.559 (undici in meno nell'ultimo giorno).

Sono stati analizzati 1.117 tamponi, tra molecolari e test antigenici, con un tasso di positività pari al 18,97 per cento (domenica 13,46). (ANSA).