(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Si è insediato l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, istituito dalla Giunta regionale dell'Umbria su proposta dell'assessore allo sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione, Michele Fioroni.

L'Osservatorio, presieduto dall'assessore e coordinato dal direttore di Arpal (Agenzia per le politiche attive del lavoro) Umbria, Paola Nicastro, è composto dal presidente di Arpal, Stefano Giubboni, dai direttori regionali competenti, dalla consigliera regionale di parità, dai vertici delle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative e dal presidente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Paola Fioroni.

Con l'insediamento dell'Osservatorio, affiancato dal Comitato scientifico presieduto da Maurizio Sacconi, si completa il percorso che dota la Regione Umbria di uno strumento in grado di orientare scelte e programmi in tema di formazione e politiche attive del lavoro. "L'obiettivo prioritario - spiega l'assessore regionale - è la creazione di un sistema formativo che risponda ai fabbisogni del tessuto produttivo regionale, che raccolga le sfide tecnologiche in atto e, conseguentemente, riduca il mismatch tra domanda e offerta di lavoro". (ANSA).