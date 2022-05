Finisce con lo scooter in un canale, giovane morto

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Un giovane di 23 anni, residente a Gubbio, è morto lunedì mattina, dopo essere finito con lo scooter in un canale d'acqua adiacente la sede stradale.

Sulle cause e le modalità dell'accaduto sono in corso accertamenti.

L'incidente - secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra del distaccamento di Gubbio - è avvenuto in via della Piaggiola. (ANSA).