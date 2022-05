30/a edizione di Cantine Aperte, sabato e domenica

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Con una nuova consapevolezza, sia dei produttori ma anche degli enoturisti, torna dopo due anni di stop a causa della pandemia Cantine Aperte in Umbria.

Consapevolezza quindi, ma anche condivisione, moderazione e sostenibilità sono "le parole chiave dei nostri eventi", come ha sottolineato Giovanni Dubini, presidente Movimento Turismo del Vino dell'Umbria, durante la presentazione della 30/a edizione a Perugia.

Sono queste le "direttrici" verso cui si muoveranno le 49 cantine, "un record, con cantine storiche e realtà emergenti", sabato 28 e domenica 29 maggio. Un'edizione che torna in presenza per puntare sempre di più all'enoturismo di qualità con degustazioni guidate, abbinamenti Food&Wine e diverse iniziative di conoscenza, divertimento e relax su prenotazione. Il claim scelto è "Vai sul sicuro", con un chiaro riferimento sia alla sicurezza anti Covid, sia all'attenzione alla salute e alla guida "Quando si parla di vino, si parla di un prodotto che è senz'altro uno degli ambasciatori privilegiati del nostro territorio, per raccontare l'identità e la cultura umbra, ed il successo ottenuto di recente al Vinitaly dai nostri produttori ne è la riprova" ha affermato il vicepresidente della Regione Umbria e assessore all'agricoltura Roberto Morroni. Come Regione, ha aggiunto, "abbiamo imbastito una strategia orientata alla valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio, attraverso azioni di filiera che hanno riguardato e riguardano alcuni dei prodotti simbolo della nostra regione".

Confermata la partnership con Airc - Associazione italiana ricerca contro il cancro Umbria, a cui sono devoluti i fondi della vendita del calice di Cantine Aperte. In Umbria, ha evidenziato per il comitato umbro Airc Grazia Maccherani, sono stati finanziati otto progetti e una borsa di studio per complessivi 2 milioni di euro.

Dopo l'appuntamento primaverile, per tutta l'estate ci saranno ancora degustazioni, visite e gusto in cantina anche con "Vigneti Aperti". A seguire tornano anche tutti gli altri eventi firmati Mtv: "Calici di Stelle" ad agosto, "Cantine Aperte in Vendemmia" a settembre, "Cantine Aperte a San Martino" a novembre e, infine, "Cantine Aperte a Natale" a chiudere l'anno.

