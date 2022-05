Torneo della pace, calcio giovanile dal mondo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Si sta svolgendo con successo in questi giorni in varie località dell'Umbria la settima edizione del Torneo della pace, manifestazione di calcio giovanile promossa dalla Lega nazionale dilettanti che torna dopo lo stop per l'emergenza Covid-19. Sono dieci i club e rappresentative che hanno aderito all'evento, organizzato a livello locale dal comitato regionale umbro della Lnd. Ac Perugia Calcio, Dinamo Bucarest (Romania), Rush Soccer (Usa), Uae Football Association (Emirati Arabi), Rnk Split (Croazia), Fa Dainava Alytus (Lituania), Canadian Futbol Club, rappresentativa nazionale U16 Lega Pro, rappresentativa nazionale U16 Lnd, rappresentativa regionale U16 C.R. Umbria.

L'iniziativa è stata oggetto di un incontro organizzato a palazzo Donini, a Perugia, alla presenza della governatrice Donatella Tesei, del presidente nazionale della Lnd, Giancarlo Abete, e di quello regionale, Luigi Repace. "Siamo onorati di avere il torneo in Umbria, mette in primo piano la regione anche dal punto di vista turistico e culturale", ha sottolineato Repace nel suo saluto.

Da parte di tutti massima attenzione al significato del torneo "che rappresenta un segnale di valore in relazione alla priorità della pace", ha detto Abete in riferimento alla guerra scoppiata in Ucraina.

La presidente Tesei, nel ribadire "l'importanza del torneo", ha assicurato l'impegno della Regione per lo sport. "Crediamo molto nello sport come veicolo di valori, socialità e crescita dei nostri giovani". Le partite si stanno disputando in vari impianti: Montefalco, Ellera, Cannara, Foligno, Bettona, Spello, Bastia Umbra, Torgiano, Costano, Castiglione del Lago, Mantignana, Montefalco e Santa Maria degli Angeli dove domenica mattina sarà disputata la finale primo-secondo posto. (ANSA).