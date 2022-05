Riorganizzazione interna in Radiologia ospedale di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - L'Azienda ospedaliera di Perugia sta procedendo ad una riorganizzazione interna per rispondere all'aumento della domanda delle prestazioni radiologiche per follow-up ortopedico traumatologico. La rimodulazione dell'offerta prevede, nel dettaglio, l'aumento di 14 posti al giorno per prestazioni radiologiche di controllo direttamente connesse al follow up traumatologico.

Nelle ultime settimane, in particolare, gli eventi di natura traumatologica sono aumentati sensibilmente, con un conseguente innalzamento della domanda. "Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi subiti", si legge in una nota della stessa Azienda ospedaliera, che raccomanda agli utenti la prenotazione ai punti Cup dell'ospedale o, se impossibilitati a recarsi fisicamente agli sportelli, tramite email all'indirizzo prenotazioni.cup@ospedale.perugia.it allegando le relative prescrizioni di follow up traumatologico e documentazione clinica in possesso del paziente. (ANSA).