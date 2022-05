Presidente Provincia di Terni in visita all'Ast

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - La presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, ha visitato lo stabilimento di Acciai Speciali Terni. Qui ha incontrato il presidente, Giovanni Arvedi, l'amministratore delegato, Mario Arvedi Caldonazzo, e il direttore di stabilimento, Dimitri Menecali. La presidente - viene spiegato in una nota di palazzo Bazzani - ha espresso "il proprio compiacimento per la presenza su Terni e in Umbria di un gruppo qualificato che offre ampie garanzie per il rilancio di Ast, per la sua crescita e per le ricadute positive che questo potrà avere sul territorio".

La presidente ha inoltre assicurato il sostegno delle istituzioni, e in particolare della Provincia, alla nuova proprietà. Ha quindi auspicato da parte del gruppo "un'azione che valorizzi le realtà produttive locali che hanno rapporti diretti con Ast e che possono rappresentare - continua la nota - un valido supporto nel percorso di rilancio delle acciaierie grazie all'importante patrimonio di professionalità e know how di cui sono portatrici". (ANSA).