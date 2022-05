Mons. Boccardo, ritiro Bassetti grave perdita per la Chiesa

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 20 MAG - "Il ritiro del cardinal Bassetti è una grave perdita per tutta la Chiesa italiana, anche se comprendiamo bene che abbia desiderio di un po' di meritato riposo": a dirlo è stato mons. Renato Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra, parlando a Foligno davanti ai giornalisti incontrati per avviare un percorso di condivisione tra diocesi e mondo dell'informazione in vista anche dell'Assemblea ecclesiale regionale e della 56/a Giornata mondiale delle comunicazioni che si terranno il 28 e 29 maggio prossimi.

Il vescovo Boccardo ha voluto sottolineare "la grande umanità" con cui il presidente della Cei ha "condotto il suo ministero episcopale". "In questi anni - ha aggiungo il prelato - il cardinale ha saputo interpretare al meglio i valori della Chiesa, offrendo sempre il suo generoso e accogliente contributo".

Mons. Boccardo non si è, invece, detto preoccupato dell'ipotesi che non venga nominato un nuovo cardinale a Perugia: "Una città che storicamente non vanta una tradizione cardinalizia e comunque Papa Francesco ci ha abituato in questi anni a non seguire la tradizione in tal senso, al punto che in Italia ci sono molte città importanti in cui non è presente la figura del cardinale". (ANSA).