Due minorenni in moto fuggono e investono carabiniere

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - A bordo di una moto da motocross poi risultata rubata, non si sono fermati all'alt imposto drante un controllo stradale ed hanno investito un carabiniere, finendo poi a terra: è successo nella tarda serata di ieri nella frazione di Vescia di Foligno.

Tutti sono rimasti feriti: il militare è ricoverato con riserva di prognosi a Perugia, ma - secondo quanto si è appreso - non è in pericolo di vita, mentre i due ragazzi hanno riposrtato lesioni meno gravi e sono in osservazione all'ospedale di Foligno.

La moto, come detto, è risultata rubata e non omologata per la circolazione su strada.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Foligno, che hanno informato la procura dei minorenni di Perugia. (ANSA).