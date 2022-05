Dal 2020 in Umbria 10 morti per Covid sui luoghi di lavoro

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAG - "Sul lavoro si muore e ci si infortuna anche per Covid": è quanto ha spiegato all'ANSA la direttrice Inail dell'Umbria, Alessandra Ligi, stamani a Norcia, dove è stato inaugurato il restauro del monumento alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

"Se il virus viene contratto sul luogo di lavoro - ha sottolineato Ligi - l'Inail lo tratta alla stregua di qualsiasi altra malattia professionale. Dal gennaio 2020 al marzo di quest'anno i morti in Umbria per Covid sui luoghi di lavoro sono stati dieci, gli infortuni 1.958".

La direttrice ha evidenziato, inoltre, che "la maggior parte di questi infortuni ha interessato il personale sanitario". In Italia, invece, i decessi Covid sui luoghi di lavoro, sempre nel periodo gennaio 2020-marzo 2022, sono stati 853, gli infortuni 245.392. (ANSA).