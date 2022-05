Alessandrini, stop a obbligo delle mascherine a scuola

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "Stop all'obbligo delle mascherine a scuola": è quanto sollecita la senatrice Valeria Alessandrini, responsabile del dipartimento istruzione Lega per la regione Umbria.

"Mi stanno contattando molte famiglie per un intervento in tal senso. Torniamo a chiedere con forza al ministro Speranza - afferma, in una nota - un ulteriore allentamento delle misure di sicurezza nelle scuole, considerando la brusca impennata delle temperature degli ultimi giorni e il miglioramento della situazione epidemiologica in Umbria come nel resto d'Italia. Con questo caldo è impensabile far stare bambini e ragazzi in aula per molte ore con indosso la mascherina che rende davvero complicato seguire le lezioni".

"Condivido pienamente - prosegue la senatrice leghista - la linea del sottosegretario all'istruzione della Lega Rossano Sasso: in questa ultima fase dell'anno scolastico, è doveroso da parte del Governo intraprendere una misura di buonsenso e togliere l'obbligo, soprattutto nella considerazione di un rischio maggiore di contagio tra gli studenti non quando sono in aula seduti al banco, ma in entrata e in uscita dalla scuola. Un appello alle autorità sanitarie e al ministro Speranza affinché rivedano presto i protocolli". (ANSA).