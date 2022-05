Testimoni e carte per chiarire le cause delle lesioni sul bimbo

Stanno esaminando testimonianze e varia documentazione, anche medica, gli investigatori della squadra mobile di Perugia impegnati nell'indagine per chiarire le cause delle lesioni riscontrate su un bambino di un anno giunto domenica in arresto cardio-circolatorio all'ospedale di Perugia e ora ricoverato in gravi condizioni al Meyer di Firenze.

Le ipotesi al vaglio rimangono quelle che il piccolo possa avere subito dei maltrattamenti o che quanto successo sia riconducibile a incuria. L'indagine sarebbe al momento ancora a carico di ignoti ma sugli accertamenti in corso viene mantenuto il massimo riserbo.