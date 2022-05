Tappa in Umbria per le Agorà democratiche del Pd

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Le Agorà democratiche del Partito democratico fanno tappa anche in Umbria. L'appuntamento nazionale è quello relativo a sanità e sociale dal titolo "Salute e disuguaglianze" che si terrà lunedì 23 maggio alle 17.30 presso la sala convegni del Residence Chianelli di Perugia.

Tra gli ospiti il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, la responsabile del Dipartimento Salute della segreteria nazionale del Pd, Sandra Zampa, la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, l'eurodeputato Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo. L'introduzione sarà - è detto in una nota del Pd - di due relatori universitari, il professor Fabrizio Stracci, direttore della Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e il professor Paolo Montesperelli, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali presso l'Università La Sapienza di Roma. Hanno confermato la presenza Fabrizio Fratini, presidente Ires Cgil dell'Umbria, insieme ai rappresentanti nelle istituzioni del PD a livello regionale e nazionale.

Ad aprire l'iniziativa sarà il segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori. Dall'Umbria usciranno cinque proposte che verranno inserite e poste all'attenzione della piattaforma nazionale delle Agorà. "Sarà un appuntamento molto importante - spiega Bori - utile a riaffermare i nostri valori, a partire dalla sanità pubblica, ed avviare una riflessione per individuare proposte che possano essere utili per rilanciare i nostri obiettivi di inclusività, in una fase di post pandemia in cui le difficoltà e le differenze si sono purtroppo acuite".

