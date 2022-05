Senza vaccino Covid 7,3% umbri, commissario vuole accelerare

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - In Umbria c'è ancora il 7,3 per cento di popolazione con più di 12 anni non vaccinata per il Covid e senza una pregressa infezione. Sono invece 7.825 coloro che hanno ricevuto la cosiddetta quarta dose (878 i prenotati) su una platea di 112.170 soggetti che potrebbero riceverla in base alle norme attuali. Un quadro che emerge dai dati in possesso della Regione aggiornati al 17 maggio. "Non siamo in emergenza e non ci sono preoccupazioni particolari in questo momento ma bisogna tenere alta l'attenzione anche per preservare gli ospedali. Per questo è necessario incrementare ulteriormente le attività vaccinali" ha detto il commissario Covid Massimo D'Angelo rispondendo all'ANSA.

Per questo la Regione sta tra l'altro predisponendo un programma per completare la somministrazione della quarta dose a tutti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie. "In questo momento - ha spiegato - il virus ha una elevata diffusività all'interno delle comunità chiuse. Gli ospiti sono soggetti fragili potenzialmente esposti a un rischio più severo in caso di contagio Covid e quindi è importante proteggerli con il secondo booster".

Negli ultimi tempi le vaccinazioni in tutto il Paese e quindi anche in Umbria hanno subito un rallentamento. "Sono scese - ha detto D'Angelo - quando è diminuita la percezione del rischio, quando hanno cominciato a diminuire i ricoveri ed è emerso come il virus abbia effetti meno aggressivi che però, è bene ricordarlo, sono dovuti all'efficacia dei vaccini. Stiamo quindi premendo sulla quarta somministrazione anche per gli ultraottantenni e soggetti 'fragili', cioè per tutte quelle categorie per le quali è ora prevista. Dobbiamo comunque considerare anche i tanti immunizzati dal virus essendosi infettati. Abbiamo fatto e stiamo facendo bene - ha concluso D'Angelo - ma perché sia pienamente soddisfatto possiamo e dobbiamo fare di più". (ANSA).