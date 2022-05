Sciopero dipendenti Sicuritalia dopo taglio servizi

(ANSA) - TERNI, 17 MAG - Proclamato per il 30 maggio prossimo da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil lo sciopero dei dipendenti di Sicuritalia, l'agenzia di vigilanza privata che lavora per conto di Acciai speciali Terni, per la quale il management dell'azienda ha annunciato un taglio all'appalto.

La mobilitazione è stata confermata dalle organizzazioni sindacali al termine della riunione convocata in prefettura nell'ambito della procedura di raffreddamento della vertenza.

Sicuritalia - in base a quanto si apprende da fonti sindacali - ha annunciato l'esubero di circa 23 lavoratori entro il 13 giugno prossimo, in seguito alla decisione di Ast di internalizzare i servizi di vigilanza.

In totale, entro la fine del 2022, dovrebbero essere una quarantina i lavoratori di Sicuritalia a rischio esubero, su circa 75 impegnati in totale in Ast.

Nel corso dell'incontro il viceprefetto vicario, Andrea Gambassi, ha assunto l'impegno a contattare i vertici dell'acciaieria per valutare la possibilità di reintegro dei lavoratori, anche in altre attività all'interno del sito. Le organizzazioni si sono dette disponibili a revocare la protesta del 30 maggio qualora ci dovessero essere passi in avanti.

(ANSA).