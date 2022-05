Nati 4 cigni in un parco a Città di Castello

Ci sono ora quattro nuovi piccoli cigni nel parco comunale di Rignaldello che a Città di Castello si trova nei pressi degli ex Seccatoi del Tabacco, sede di una delle due collezioni cittadine delle opere di Alberto Burri.

Si è infatti ripetuto quello che ormai è un affascinate rituale divenuto appuntamento per i bambini che con i genitori e i nonni frequentano l'area verde attrezzata. Il Comune tifernate spiega che dopo i tre dati alla luce l'anno scorso, i cigni Gisella e Checco hanno avuto altri quattro piccoli dalle sette uova deposte. La speranza di chi ha seguito il lieto evento, a cominciare dal consigliere dell'Arci caccia Alberto Alunni che da sempre si prende cura dei cigni, è che i gusci non ancora dischiusi possano aprirsi quanto prima.

Citta' di Castello, quattro piccoli di cigno nati nel parco di Rignaldello



"Per noi è sempre una grande gioia accogliere i cigni, assistere alla magia della vita che si rinnova da oltre trent'anni in questo parco", ha commentato Alunni. "Teniamo davvero tanto - ha aggiunto - a quest'area verde, che ha proprio nei cigni il suo simbolo e che insieme al Comune cerchiamo di mantenere nelle migliori condizioni, a disposizione dei tanti cittadini che quotidianamente la frequentano e dei visitatori che la incontrano come primo punto di sosta e ristoro all'arrivo in città, spesso proprio per ammirare le opere del maestro Burri nel vicino museo".