Calvi set di giovani videomaker per Premio Rossellini

(ANSA) - CALVI DELL'UMBRIA (TERNI), 17 MAG - Promuovere dei giovani talenti nel nome di uno dei più grandi registi del cinema italiano: è con questo obiettivo che è stato promosso il "Premio Rossellini", indetto dall'associazione Roberto Rossellini con il sostegno del Comune di Calvi dell'Umbria.

Il Premio - il cui bando è stato pubblicato sul sito istituzionale calviturismo.it. - è rivolto non solo a studenti delle scuole di cinema di tutto il mondo, ma anche a videomaker e registi che già hanno presentato propri lavori al pubblico. La condizione necessaria per poter partecipare è che i cortometraggi siano girati nell'area del comune di Calvi dell'Umbria, che dovrà essere citato come luogo delle riprese nei titoli di coda.

I partecipanti dovranno inviare la loro sceneggiatura per un cortometraggio della durata massima di 15 minuti.

I lavori saranno esaminati da una giuria presieduta dal secondogenito di Rossellini, Renzo (produttore e regista), e composta da Gabriella Boccardo (vice presidente dell'Associazione Roberto Rossellini per la diffusione della conoscenza) Silvia d'Amico (sceneggiatrice e produttrice), Lia Morandini (costumista), Amedeo Fago (scenografo e regista), Gualtiero Rosella (sceneggiatore).

Per le sceneggiature scelte è previsto un contributo pari a 2 mila euro per ciascuna, che verrà assegnato direttamente dall'associazione.

Fra tutte le sceneggiature pervenute si darà una particolare attenzione a quelle che contemplino un tema sociale per tener fede al pensiero di Roberto Rossellini, al suo far del Cinema "un'Arte utile agli esseri Umani". (ANSA).